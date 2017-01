Nova parada de Girocleta a Vista Alegre

Obres per a la futura parada de Girocleta a Vista Alegre.

Obres per a la futura parada de Girocleta a Vista Alegre. marc martí

L'Ajuntament de Girona ha començat aquesta setmana els treballs per instal·lar una parada de Girocleta al parc de Vista Alegre. D'aquesta manera, es donarà compliment a la decisió més votada pels veïns en els pressupostos participats del 2016.

La parada estarà en la cantonada del parc més propera a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, sobre el paviment vermell de la vorera que ressegueix el parc. Actualment ja hi ha ancoratges per a les bicicletes de particulars, que es desplaçaran uns metres més enllà de la plaça. El cost serà aproximadament d'uns 25.000 euros, inclosa l'obra civil, el tòtem informatiu amb una pantalla i els ancoratges.

La idea és posar en funcionament aquesta parada el primer trimestre d'aquest any. També es començarà a construir en breu una parada al carrer riu Freser, al barri de Sant Pau. Es posarà en el tram entre els carrers Sant Isidre i Santiago. La idea és executar una actuació urbanística on es guanyarà espai per a la plaça ja existent.