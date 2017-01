La unitat canina fa pujar un 19% les multes per consum i tinença de drogues

La Policia Municipal de Girona ha imposat 1.072 sancions per consum i tinença de drogues durant el 2016. Això suposa un increment del 19% respecte de l'any anterior. El cap del cos, l'inspector Joan Jou, ho atribueix a la feina de la unitat canina, que es va incorporar a la policia per Fires de Sant Narcís del 2014. Les dades policials del 2016 reflecteixen també un augment de les multes per incompliments de l'ordenança d'oci nocturn (13,95%), sobretot per locals que no netegen l'entorn.

El cap de la Policia, l'inspector Joan Jou, reconeix que els gossos són molt útils perquè amb el seu olfacte posen en avís els agents, que acaben trobant la droga. «Molta gent, quan veu el gos, ja ens lliura la droga i no cal que es faci cap registre», ha dit. Com que els resultats són molt positius, properament s'incorporarà un nou gos. Una de les actuacions més destacades va produir-se al juliol, quan van interceptar 2,5 quilos de marihuana i 300 grams d'haixix a l'estació d'autobusos, en un control rutinari.

A nivell global, la policia ha imposat menys multes que durant el 2015. S'han denunciat un total de 2.389 infraccions, un 9,16% menys que el 2015 (van ser 2.630). Un dels àmbits on ha baixat és en les activitats no autoritzades a la via pública, com són els casos de la gent que pidola o que pinta grafits. L'inspector destaca que, en el cas de la mendicitat, l'Ajuntament ha apostat per una gestió més social.

Pel que fa a comportaments incívics, s'han mantingut les denúncies per sorolls (297 el 2015 i 299 el 2016) i han augmentat les denúncies per incompliments de l'ordenança d'oci nocturn (pugen de 43 a 49 denúncies). Segons detalla el cap de la Policia , moltes són a locals d'oci nocturn que no netegen l'entorn del local (la normativa els obliga a tenir-ho tot net abans de les vuit del matí). Jou detalla que a banda de revisar l'estat de totes les discoteques i bars musicals, també estan actuant a bars «conflictius» de barris com Santa Eugènia. «És impossible que puguem controlar tots els bars, però sí que comencem a anar a aquells que generen més queixes i problemes», ha afegit.



Tifes de gos i mòbils conduint

On també s'ha registrat un augment és en les denúncies per incompliment de l'ordenança de tinença d'animals. Segons Jou, és un dels temes que més queixes genera. Els veïns es queixen d'amos que porten el gos deslligat i també d'aquells que no recullen els excrements. Durant el 2016, s'han posat 183 sancions per les 144 del 2015, que suposa un augment del 27%. Es fan controls específics per garantir que es compleix la normativa i, sovint, els fan agents de paisà.

L'accidentalitat a la ciutat s'ha mantingut als nivells del 2015 (baixa un 0,19%) i la policia ha intervingut en un total de 1.583 accidents: 498 amb ferits, 1.084 sense i un mort. L'accident mortal va tenir lloc al maig, quan un motorista de 58 anys va morir quan va ser envestit per un cotxe que feia una infracció, a la carretera Barcelona.

El cap de la policia ha remarcat que, mentre en d'altres ciutats pugen el nombre d'accidents, a la capital gironina han aconseguit mantenir el nivell. Ara bé, alerta que darrere de molts accidents hi ha l'ús del mòbil al volant. Per això, al llarg de l'any han fet controls específics per detectar aquesta mala praxi i avança que les sancions en aquest sentit han pujat (l'estadística no està tancada encara).

Les dades d'accidentalitat determinen que el mes de novembre és quan més accidents s'han produït (149) i que dimarts és el dia de la setmana que concentra més accidents (289). A més, quan es registres més sinistres és de les dotze del migdia a les quatre de la tarda (465) i que, sobretot, són a les vies de quatre carrils. L'encalç és l'accident més comú (468) i la causa més habitual és no respectar la distància de seguretat (315).