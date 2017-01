L´Ajuntament de Girona vol millorar el grau d´ocupació entre els majors de 30 anys

L'Ajuntament de Girona s'ha fixat com a objectiu per aquest 2017 incrementar el grau d'ocupció dels majors de 30 anys. Per això, ha creat un nou programa d'inserció laboral, 30 plus, especialment per a aquest col·lectiu, mentre que 75.000 euros del programa Girona Actua es destinaran també a aquesta finalitat. En total, els programes d'ocupació de l'Ajuntament de Girona per aquest 2017 compten amb 1.433 places, de les quals en sortiran 702 llocs de treball, dels quals 150 seran a l'Ajuntament mateix. Per aconseguir-ho, el Servei Municipal d'Ocupació destinarà més de quatre milions d'euros a polítiques actives d'ocupació.

Segons va explicar la primera tinent d'alcaldia, Sílvia Paneque, l'Ajuntament vol lluitar contra la precarietat i temporalitat de molts dels contractes laboral, tot apostant per llocs de treball «dignes». Per això, el consistori destinarà enguany gairebé 500.000 euros que el 2016 a polítiques d'ocupació. En total, seran gairebé quatre milions d'euros, dels quals 600.000 seran per a Girona Actua, un programa del propi consistori que enguany comptarà amb una partida de 75.000 euros destinada a la inserció laboral dels majors de 30 anys. Aquest programa, a més, també té línies específiques per als sectors de majors de 45 anys i els aturats de llarga durada.

Com que el consistori ja compta amb diversos programes destinats específicament a joves, ara s'ha fixat com a objectiu millorar la situació de la resta de col·lectius. Així, el nou programa 30 Plus contempla la creació de 60 llocs de treball en empreses ordinàries per a majors de 30 anys que tinguin un baix nivell formatiu.

Els altres programes d'ocupació que seguiran funcionant són el de Treball als Barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla -que amb un milió d'euros és el més ben dotat-, el de Formació Professional, Treball i Formació, Joves per l'Ocupació, Fem Ocupació per a Joves, Projectes Singulars, Projectes Integrals, el Programa de Garantia Juvenil i la Xarxa Impulsors/es.