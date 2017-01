Marc Lamuà relleva Juli Fernández com a primer secretari del PSC a les comarques de Girona

El diputat al Congrés del PSC per Girona, Marc Lamuà, és el nou primer secretari dels socialistes a la demarcació. La candidatura de Lamuà, l'única que es presentava després de la retirada de la de diputada al Parlament i alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, ha rebut el suport unànime dels 140 delegats que han assistit al congrés que el PSC de Girona ha celebrat a l'Auditori dels Caputxins de Figueres. Lamuà ha agraït el suport i valorat la tasca feta per el seu antecessor, Juli Fernández. "Sense cap dubte ara estem molt millor que quatre anys enrere. Cal destacar la bona feina d'en Juli aquest temps", ha comentat. El congrés també ha servit per aprovar la gestió de Fernández i les línies mestres que seguirà la nova executiva.

Cap sorpresa en l'elecció del nou primer secretari del PSC a les comarques de Girona. L'única candidatura que es presentava, encapçalada pel diputat a Madrid, Marc Lamuà, ha estat aprovada per unanimitat dels 140 delegats amb dret a vot que s'han trobat en el congrés que els socialistes gironins han celebrat a Figueres aquest dissabte. Lamuà valorava la "normalitat extraordinària" que hi ha hagut i diu que a partir d'ara toca "seguir treballant per continuar sent decisius en els ajuntaments" de la demarcació.

De fet, com que Lamuà ha estat lúnic candidat, no ha calgut cridar a la militància a votar i simplement s'ha validat la seva candidatura a través dels vots dels delegats. El nou primer secretari del PSC a Girona va aportar 282 avals, la xifra més alta que s'havia registrat mai en un congrés del PSC a les comarques gironines.

Lamuà ha volgut valorar la tasca del fins ara primer secretari i actual alcalde de Palafrugell, Juli Fernández. "Fa quatre anys la situació era molt més complicada que no pas ara", ha destacat. El diputat al Congrés ha remarcat la "gran unitat" que s'ha viscut en la trobada d'enguany.

Nous reptes



Els 140 delegats han votat també el programa marc que Lamuà ha de desenvolupar en els propers anys. Un informe que també ha comptat amb la unanimitat dels vots dels delegats. "Això demostra que estem tots en el mateix carro i la veritat és que la diferència entre aquest congrés i el de fa quatre anys és abismal", ha conclòs.

El nou primer secretari diu que les línies mestres de la nova executiva van encaminades a "agafar múscul" al territori i continuar "sent decisius" en les polítiques que es fan en els principals ajuntaments de la demarcació. "Volem tornar a guanyar el pes que teníem a Girona", ha reblat.

Defensar Girona a Madrid



Lamuà ha explicat que el nou càrrec "potencia encara més la seva funció a Madrid" en defensa dels interessos de la demarcació. "A banda del repte col·lectiu, el meu personal és molt més rellevant sent primer secretari del PSC a Girona", ha conclòs.

A l'acte també hi ha assistit el secretari general del PSC, Miquel Iceta.