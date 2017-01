Aparador esportiu al Palau de Fires

El palau de Fires de Girona s´ha convertit aquest cap de setmana en un gran aparador esportiu amb la Fira de l´Esport. Hi ha diverses desenes d´expositors, ponències i activitats. Al llarg del matí d´ahir hi havia un degoteig de visitants, alguns dels quals anaven a buscar el dorsal per a la cursa que se celebra aquest matí, amb més de 200 inscrits.

Molts feien una passejada aprofitant que a fora plovia, com Ivan Baena i la seva família de Platja d´Aro. Montepio els va inofrmar que es feia i van decidir anar a Girona per veure què hi havia. La fira també tenia «espies», com en Pere Espuga de Solsona, que es va desplaçar a Girona per veure com s´havia organitzat la fira de l´Esport, després d´admetre que ell també n´organitza una on es pot provar material a Solsona. Un company d´aquest «món» el va avisar de la fira i va venir a fer «el tafaner».

Hi havia qui es parava a la botiga Tràfach Bikes, que aprofita la fira per donar-se a conèixer, com explica el seu responsable, Lluís Tràfach. «Hem de donar suport a les iniciatives que es fan a Girona». A la Fira de l´Esport ha decidit ensenyar diferents models de bicicletes elèctriques, que al seu parer són el futur pels múltiples avantatges que tenen.

Hi ha molts expositors d´alimentació esportiva i de condicionament físic. El gimnàs PerfectFit, situat a l´Avellaneda de Girona i amb preus low cost, aprofita per oferir descomptes als visitants a la Fira que es faci socis, tal com explica Natàlia Rodríguez. Són a la fira per donar-se a conèixer més, tot i que ja són 1.700 socis: «Ja que és una fira de l´esport, creiem que hem de ser-hi».

Tot plegat amb la música de fons que dóna ritme als assistents, gràcies a les diferents exhibicions i classes de zumba i pilates. Mentrestant, a la sala de conferències es van poder escoltar diferents ponents com el fisiculturista Paco Mula o el cap del Departament de Psicologia del Centre d´alt rendiment de Sant Cugat, Pep Marí. Avui serà el torn de la ultrafondista Núria Picas i de l´expert en psiconeuroimmunologia Xevi Verdaguer.