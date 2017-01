Impulsen una campanya d'estalvi energètic a les escoles públiques

L'Ajuntament de Girona ha engegat aquest mes de gener una campanya d'educació ambiental batejada com a «La Gia estalvia... i tu, què fas amb l'energia?» a les escoles públiques de la ciutat amb l'objectiu de fomentar l'estalvi energètic. Uns 500 alumnes de cicle mitjà participen en aquest projecte que organitza el Servei Municipal d'Educació.

Les escoles que formen part de la campanya són l'escola Pla de Girona, El Bosc de la Pabordia, Vila-roja, Font de la Pólvora, Montfalgars, Marta Mata, Santa Eugènia, Carme Auguet i Joan Bruguera.

La tinenta d'alcaldia d'Educació, Isabel Muradàs, ha destacat que «amb campanyes educatives com aquesta, la nostra voluntat és conscienciar els més joves de la ciutat de la importància de treballar de forma conjunta per aconseguir preservar un bé comú tan important com és el medi en el qual vivim».

El recurs gira al voltant de la Gia, un personatge que ve del futur i que parla amb els nens de la importància d'estalviar aigua, llum i calefacció pel bé del medi ambient, alhora que els adverteix de les conseqüències perjudicials per al planeta que pot tenir no fer-ho. La campanya es divideix en dues sessions que la Gia dinamitzarà a cada una de les escoles. La primera sessió tindrà lloc entre els mesos de gener i febrer i la segona durant el març.

Finalment es realitzarà una tercera trobada per concloure la campanya d'estalvi energètic. Aquest darrer acte tindrà lloc el divendres 5 de maig, a les 10 h, al pavelló de Palau de Girona.