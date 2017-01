En marxa un equip de resposta ràpida per atendre millor pacients que empitjoren

L'hospital Josep Trueta de Girona ha posat en marxa un Equip de Resposta Ràpida (ERR), que actua de forma immediata quan es detecta de manera precoç el deteriorament d'un pacient ingressat al centre. Aquest equip està format per un adjunt, un resident i una infermera de la Unitat de Cures Intensives (UCI). L'activació de l'ERR la fa el personal assistencial de les diferents plantes, que determina el grau de deteriorament del pacient a partir d'una escala internacional parametritzada (Early Warning Score) que és capaç de mesurar-ne l'estat clínic. Això permet identificar de manera precoç l'empitjorament en l'estat de salut. La puntuació final és la que determina si cal activar l'equip, que en cas afirmatiu es desplaça al lloc on és el pacient per actuar i evitar que el deteriorament avanci.

Paral·lelament també han creat l'Equip d'Aturades, que és el que actua en cas que algun pacient hospitalitzat pateixi una aturada cardiorespiratòria. Aquest està format per un especialista en medicina intensiva, un cardiòleg, un anestesista, una infermera de crítics i un zelador. L'actuació serà la mateixa que en el cas de l'ERR: l'equip responsable s'activarà immediatament i es desplaçarà al lloc on s'indica que hi ha l'aturada, per atendre-hi el pacient.

Fins ara, no estava protocol·litzat cap procediment que regulés com actuar quan un pacient hospitalitzat tenia una aturada cardiorespiratòria o davant d'un deteriorament, malgrat que quan es produïa una situació d'aquest tipus s'avisava la Unitat de Cures Intensives i aquests professionals s'encarregaven de la situació. Al cap de l'any, els professionals d'aquest servei responien a unes 600 sol·licituds per aquestes situacions.

Ara han apostat aquest establir el protocol que ha de suposar un salt qualitatiu, tant per als professionals com per als pacients, i que reduirà el nombre de pacients que requerien un ingrés a la UCI per culpa d'una agudització durant l'hospitalització. La posada en marxa d'aquests equips s'ha treballat des de la Comissió Hospitalària per a la Prevenció i el Tractament de l'Aturada Cardiorespiratòria Intrahospitalària.