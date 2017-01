Un cuiner de l'escola d'Hosteleria passa a les semifinals de Le Cordon Bleu

El cuiner Ezequiel Álvarez Barroso, de l'Escola d'Hosteleria i Turisme de Girona serà un de les 50 concursants a les semifinals de la V Edició del Premi Promeses de l'alta cuina de Le Cordon Bleu a Madrid. Es tracta d'un premi de referència a Espanya que ofereix als estudiants de cuina d'últim curs l'oportunitat de seguir formant-se com a grans professionals capaços de transformar la societat. Dels 50 joves que han superat la primera selecció, 7 són estudiants catalans que es formen en centres de Barcelona, Girona i Tarragona.



L'escola està veritablement satisfeta amb el nivell de participació d'aquest any, que segons les dades de l'organització ha superat a les anteriors i reflecteix el gran interès que existeix per la gastronomia. Els joves Carlos Navarro Marchante, Sergio Povedano, Paul Raynal-Roudil i Matías Trelis Ferrando de l'escola CETT de Barcelona; Núria Prat Corominas, de l'Escola Joviat de Manresa; Ezequiel Álvarez Barroso, de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona; i Eulàlia Cabrera Gendre, de l'I.E.S Joaquín Bau de Tarragona, són els encarregats de representar Catalunya en aquesta fase i competiran amb participants de tot el país per aconseguir un lloc a la final.



Els concursants tindran fins el 31 de gener per presentar una vídeo-recepta que partirà d'un element comú per a tots. A més de la valoració del jurat professional de l'escola, els interessats a contribuir amb el seu vot en la selecció podran exercir com a jurat popular a la pàgina del Premi a Facebook fins a finals de febrer. Només els deu millors s'enfrontaran a la final, que se celebrarà a Le Cordon Bleu Madrid el proper 20 abril 2017.



El guanyador aconseguirà una beca del 100% per cursar un diploma valorat en més de 23.000 € a Le Cordon Bleu Madrid, mentre que el segon classificat podrà estudiar un certificat a l'Escola valorat en més de 8.000 € a escollir entre les disciplines de Cuina, pastisseria o Cuina Espanyola. I per a les escoles, l'organització premiarà l'esforç dels centres amb una ajuda econòmica de 1.500 €, que es lliurarà al centre del primer classificat.