ERC reclama que s´abordi la problemàtica del lloguer

El grup d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona ha reclamat a l'equip de govern (CiU i PSC) que abordi de forma urgent la problemàtica del lloguer a la ciutat. La portaveu republicana, Maria Mercè Roca, ha denunciat la dificultat que troben moltes persones per accedir al lloguer, i ha explicat que «caldria incrementar l'oferta de pisos i pressionar els preus a la baixa».

Roca ha apuntat que «cada vegada és més difícil trobar pisos de lloguer a Girona». Darrerament, les immobiliàries estan advertint que no disposen de prou immobles per cobrir la demanda, i que els preus han pujat en pocs mesos entre 50 i 100 euros. «L'administració té l'obligació de garantir el dret a l'habitatge», ha dit la portaveu. En aquest sentit, ha criticat que l'alcaldessa, Marta Madrenas, afirmés que no creu que el preu del lloguer a Girona suposi un problema. «Només cal que ho pregunti a les persones que estan a la recerca de pis i que viuen amb salaris estàndards», ha assenyalat. «Aquestes declaracions la situen lluny del carrer i dels problemes dels gironins», ha insistit.

La representant d'Esquerra ha indicat que la funció de l'Ajuntament és «incentivar l'increment de l'oferta de pisos» i que això ajudi, també, a «pressionar els preus a la baixa». En aquest sentit, ha defensat que s'estudiï «la possibilitat que Vivendes de Girona torni a fer promocions en règim de lloguer». Segons Roca, la construcció progressiva d'un parc d'habitatge públic de lloguer pot «actuar com a regulador del preu de mercat», i alhora, ajudaria a «anar adaptant l'oferta a les necessitats canviants en matèria d'habitatge».

També han reclamat mesures urgents, com ara ajudes per a la rehabilitació de pisos o incentius fiscals per als petits propietaris. «Algunes d'aquestes propostes ja les hem realitzat en diferents moments del mandat», ha explicat Roca, «però sempre les han bloquejat de forma sistemàtica». Per exemple, la proposta de bonificar el 50% de l'IBI per als petits propietaris que posin el seu pis al mercat. Per últim, han sol·licitat que CiU i PSC «presentin el Pla Local d'Habitatge de forma immediata».