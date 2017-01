Un gat mort a la porta de l'àrea de salut

Les imatges d'una càmera de seguretat revelen com dues voluntàries deixen un gat mort, embolicat amb una manta, a la porta de l'àrea de salut de l'Ajuntament de Salt. Això ho va revelar ahir la regidora de Salut, Sanitat i de la Gent Gran, Isabel Alberch. Alberch es va embrancar en una discusió amb el portaveu de Canviem Salt Wilder Palacio per una moció on el segon demanava una actualització de l'ordenança de tinença d'animals. Si la proposta de text shagués fet fa una setmana s'hauria aprovat sense problemes. La mateixa Alberch va indicar que tenen previst renovar una ordenança que encara inclou les sancions en pessetes i fa referència a llei del 1994, tal comn li va recordar Palacio.

Però la moció no es va aprovar. Canviem Salt va tenir només el suport dels dos regidors de Plataforma x Catalunya (PxC). Una combinació dificil d'imaginar. Sergi Fabri (PxC) va recordar que la seva formació portava aquest punt al seu programa.

El canvi de parer de pràcticament tots els grups va venir a conseqüència d'una protesta animalista, on va ser present el líder de Canviem Salt. L'acció incloïa un manifest crític on es considera Salt «enemic» dels animals. CiU, ERC, CUP, i PSC van mostrar-se indignats per aquesta protesta que es va fer després que s'hagués consensuat el text de la moció de l'ordenança amb les forces municipals per poder aprovar-lo. Els grups van acusar Palacio de voler ser protagonista, buscar titulars a la premsa i de posar tots els saltencs al mateix sac.

Alberch, a més, va respondre-li un seguit d'elements que apareixen en el document. Va afirmar que no hi ha constància de baralles de gossos, que només hi ha quatre denúncies de maltractament d'animals - i alguna es va comprovar que no era certa. També va negar que un gat mort estigués «sis» dies al carrer i al costat d'una escola. Sí que va dir que hi havia estat diversos dies. I va denunciar que, al final, dues animalistes van deixar-lo a la porta de l'àrea de salut.