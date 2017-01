Girona no renovarà la llicència per a l'hotel de l'antic Banc d'Espanya

L'Ajuntament de Girona no renovarà la llicència per convertir l'antic Banc d'Espanya de la plaça Marquès de Camps en un hotel. Els treballs es troben aturats des de 2009, però l'empresa propietària ha anat demanant cada any una pròrroga del permís. Fins ara, l'Ajuntament els l'havia anat concedint, però aquesta vegada no ho farà perquè ja ha passat massa temps, no hi ha ningú que hi treballi i, a més, la normativa ha canviat. Per això, el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, assenyala que si l'empresa vol reprendre les obres haurà de presentar un nou projecte que s'ajusti a la normativa actual.

L'edifici es troba en desús des de l'any 1990. El 2003, l'Estat va convocar una subhasta per a l'immoble -que té un sostre edificable d'uns 4.000 metres quadrats-, de manera que va passar a mans privades. Els compradors van ser l'empresa gironina Arcadi Pla SA i la constructora estatal Contratas y Obras. Tot i que el preu de sortida era d'1,8 milions d'euros, en tractar-se d'un edifici tan emblemàtic la pugna va ser dura i al final el preu es va enfilar fins als 4,7 milions. A més, eren anys de bonança econòmica.

Els nous amos van anunciar primer que hi farien tres pisos d'oficines, amb locals comercials als baixos. Més endavant, però, van canviar el projecte i van anunciar un hotel amb 80 habitacions i un restaurant als baixos. Al terrat hi havia projectada una petita piscina i un solàrium. L'únic que calia conservar íntegrament era la façana, que està protegida.

Els treballs van començar amb el buidatge de l'edifici, però l'any 2009 la crisi va frenar el projecte. Un dels socis es va fer enrere, de manera que les obres es van aturar. Des de llavors, el soci que quedava, Contratas y Obras Empresa Constructora S.A., va anar demanant puntualment la pròrroga de la llicència, tot i que no han reprès els treballs. De fet, l'Ajuntament fins i tot els va haver de demanar que netegessin l'interior de l'edifici i tapiessin els accessos per evitar la proliferació de rates i l'entrada d'okupes.

L'any passat l'Ajuntament ja va avisar que estudiaria molt detingudament si els tornaria a renovar la llicència, ja que fa anys que no hi treballen. Segons indiquen, si més endavant l'empresa vol reprendre els treballs haurà de presentar un projecte que s'adeqüi a la normativa actual, que ha evolucionat des del moment en què van demanar el permís. La decisió s'aprovarà en la junta de govern de divendres que ve.