Gironins de bé

Fa pocs dies Francesc Cayuela va ser reafirmat en el seu càrrec de president del Geieg. I dic reafirmat perquè, tot i que eren eleccions, el dubte seria innecessari: qui millor que en Cayuela per seguir presidint una màquina imprescindible com la grupaire? La seva reconeguda afabilitat i capacitat de treball el convertia en el millor candidat en cas que hagués tingut competència. És probable que hi hagi qui no pensi igual i que tingui algun compte pendent amb ell. Però francament em preocupa poc. He tractat al president Cayuela en prou escenaris, algun fins i tot hostil, com per veure en la seva feina un valor imprescindible.

La crisi econòmica i la deriva social dels darrers anys van abocar el Geieg a una delicada supervivència. Però l'equip del president, i ell mateix, han sabut tenir prou cintura com per resistir. No només han mantingut altes cotes de competitivitat en moltes de les disciplines esportives en les quals el Geieg participa, sinó que la penetració social del club s'ha potenciat més que mai. Una bona línia de comunicació, amb presència contínua als mitjans i a les xarxes socials, acords de col·laboració amb altres entitats esportives, especialment les que es preocupen per la formació dels més menuts, i el conreu d'esports minoritaris, fan del Geieg dels darrers 6 anys un digne successor de l'esperit fundacional.

La quota és d'aquelles despeses que pagues i no sempre fas servir. És com si, malgrat no anar mai a la piscina o a les pistes, ser soci del Geieg et faci formar part d'una gran família. Sense l'esforç de tots els socis i les diferents juntes directives, Girona hauria d'haver invertit uns recursos impossibles en instal·lacions esportives, formació i equipaments. Tot i així, aquesta declaració d'amor no és un xec en blanc. El que passi a partir d'ara serà clau per al futur de l'esport gironí i català. Vénen corbes, i el Geieg i el seu president hauran de demostrar estar a l'altura dels canvis. Els propers mesos seran com una pujada als Àngels contínua, sense gairesa punts d'avituallament. Caldrà estar en forma.