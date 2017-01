Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes que van agredir sexualment una dona a Girona.

Els fets van tenir lloc pels volts quarts de sis de la matinada de dissabte a diumenge a la zona del pont del Rei, a tocar del carrer del Carme, al barri Carme - Vista Alegre.

El succés es va desencadenar després que agressors i víctima coincidissin en un bar de copes de l'Eixample.

Els agressors, segons va denunciar la víctima el diumenge el matí, van abordar-la a la zona del pont del Rei i la van agredir un per un. La dona segons va explicar a la policia, seria capaç d'identificar-los.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos de Girona està al càrrec del cas. No descarten que pugui haver-hi alguna vinculació entre víctima i agressors que vagi més enllà de l'agressió com ara un deute pendent.

Per ara però no hi ha detinguts.