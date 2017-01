CiU denuncia que la senyalització horitzontal de Salt és «deplorable»

El portaveu del grup municipal de CiU a l'Ajuntament de Salt, Jaume Torramadé, va denunciar durant el ple municipal de dilluns que la senyalització horitzontal de tots els carrer de la vila és «deplorable». Torramadé va indicar que en molts llocs no se sap si és zona blava o quin sentit de circulació té el vial. Va posar de manifest que el 2016 l'Ajuntament no va fer cap acció de repintar i que anteriorment, cada any, hi havia una partida per pintar un any mig municipi i al següent l'altra meitat. El regidor de Serveis, Toni Vidal, va admetre que era «millorable» i va dir que aquest 2017 podrien incloure una partida al pressupost segons les negociacions amb els diferents grups.