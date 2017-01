Entren a robar en un sol matí a quatre pisos d´un mateix bloc de Montilivi

Uns desconeguts van entrar a robar ahir, en un sol matí, en quatre pisos d'un mateix edifici de Montilivi. Segons han explicat els veïns, els lladres van entrar esbotzant la porta amb un cop sec i es van endur objectes de valor com aparells electrònics, diners i joies.

Els afectats calculen que el robatori es va produir entre dos quarts de dotze i dos quarts d'una del migdia. Els quatre pisos estaven buits en aquell moment, i per això sospiten que els lladres els tenien vigilats i sabien molt bé on anaven. Va ser una operació ràpida en què els lladres tenien perfectament localitzats els objectes de valor.



Un barri «molt tranquil»

Els veïns asseguren que es tracta d'un barri «molt tranquil» i que, malgrat haver sentit que s'havien produït robatoris en aparcaments, no pensaven que pogués produir-se un robatori múltiple com aquest. Per això, de seguida van alertar als veïns que tenen portes similars a les seves, per tal que prenguin les mesures de seguretat necessàries.