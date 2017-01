El Parc de la UdG demana per tercer cop ajornar la junta de creditors per tenir més temps per tancar un acord

El Patronat el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG) demanarà al Jutjat mercantil de Girona per tercera vegada un ajornament de la junta de creditors. L'objectiu és tenir més temps per formalitzar un acord amb l'Estat i evitar la liquidació. El complex arrossega un deute que puja als 42 MEUR, dels quals 27,6 a l'Estat. El subdelegat del govern espanyol a Girona, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, ha afirmat que l'Estat recolzarà la petició d'aquesta nova moratòria, que com a mínim volen que sigui d'un mes. Tant el Parc com l'Estat estan treballant per presentar tota la documentació demà al jutjat. Fonts del Jutjat mercantil han detallat que no es prendrà una decisió fins aquest dijous, que és quan hi havia fixada la junta de creditors. Tot i això, ressalten que no existeix cap impediment legal per concedir un nou ajornament.