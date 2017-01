La Sareb els reclama més de 730.000 euros per un pis que van pagar al comptat

Un matrimoni que el 2007 va comprar un pis a Salt pagant-lo al comptat al promotor està a un pas de quedar-se sense l'immoble i amb un deute de 733.895,19 euros amb la Sareb -l'entitat gestora dels actius tòxics dels bancs- perquè la finca tenia unes càrregues que havia d'haver cancel·lat el venedor però que no van ser abonades. La vista judicial es va celebrar ahir al Jutjat Mercantil de Girona.

El matrimoni va adquirir el pis per 249.121 euros a la promotora Llars Sant Andreu SL a través d'un contracte privat en el qual es fixava que aquest era «preu tancat» i es garantia que la hipoteca que figurava sobre l'immoble seria amortitzada per la part venedora a fi de deixar el pis «lliure de càrregues» -com s'especificava en l'escriptura. «Manifesten les parts que està totalment amortitzada i pendent de la seva cancel·lació notarial i registral», figura en l'escriptura notarial.

El matrimoni considerava evident que la propietat adquirida havia quedat pagada al comptat i que no havien de respondre econòmicament per res més però 10 anys després de la transacció van rebre una carta de la Sareb reclamant-los 733.895,19 euros d'un préstec hipotecari no satisfet.



Préstec subrogat

El matrimoni considera que ha sigut víctima d'una estafa per part dels promotors, els quals es van comprometre en escriptura pública a cancel·lar el préstec hipotecari que gravava la finca. El problema és que en no satisfer el pagament de les quotes hipotecàries, el dia que la Sareb va adquirir els actius tòxics de Caixa Laietana -on els promotors havien formalitzat la hipoteca- també es va quedar aquest crèdit, el qual automàticament va considerar subrogat al matrimoni i per això els reclama el seu pagament.

La Sareb reclama el deute i el matrimoni assegura que va pagar el pis al comptat en estar segur que el comprava lliure de càrregues.



L'escriptura

En l'escriptura notarial s'especificava que la finca estava afectada per 12 liquidacions de l'impost més una hipoteca de 198.800 euros que segons es va estipular en el contracte de venda i transmissió havia de quedar lliure de càrregues, segons quedava registrar el compromís notarial.