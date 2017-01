300 joves participen dissabte a la setena First Lego League

Prop de 300 nens i joves d'entre 10 i 16 anys repartits en 36 equips participaran aquest dissabte en el torneig territorial de First Lego League. La cita amb la ciència i tecnologia, coorganitzada per la Universitat de Girona i la Fundació Princesa de Girona, es farà a l'edifici Politècnica II del Campus Montilivi. 27 dels 36 equips participants són de les comarques gironines mentre que la resta són de Barcelona. És la setena vegada que les comarques gironines acullen el torneig First Lego League que es va celebrar per primera vegada a l'Estat l'any 2006.

El programa busca despertar l'interès dels participants per les vocacions científiques i tecnològiques en un moment en què creix la demanda dels perfils professionals relacionats amb la tecnologia, la ciència i l'enginyeria. Per enganxar els joves a la ciència i la tecnologia, First Lego League llança cada any una temàtica a partir de la qual els equips participants identifiquen un problema real que han de solucionar com si fossin autèntics científics. En aquesta edició, han de resoldre un desafiament sobre les interaccions de les persones amb els animals.