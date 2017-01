La CUP demana accelerar el projecte del pont al sector Est

La CUP-Crida per Girona ha reclamat al govern que acceleri el projecte de construcció del pont damunt l'Onyar que ha de connectar els barris de Girona Est amb el Parc Científic i la Creueta. En concret, el grup ha sol·licitat al govern que presenti en les properes setmanes un pla de finançament i un calendari d'execució del projecte.

En aquesta línia, la CUP ha anunciat que presentarà una al·legació al pressupost municipal del consistori gironí per al 2017 per tal que al pla d'inversions s'inclogui una partida que permeti finançar els primers passos del projecte del pont. La petició de la formació arriba després que Diari de Girona publiqués que la passera provisional que s'havia inaugurat el passat mes d'octubre, i que havia costat a les arques municipals 44.700 euros, ha quedat malmesa i inservible després de la crescuda del riu per les pluges dels darrers dies. La força de l'aigua ha arrencat la terra dels dos costats de la passera que ha quedat enmig del riu però sense manera d'accedir-hi.

Segons la CUP aquest succés referma la necessitat de construir el pont amb la màxima celeritat per posar fi a l'actual situació de provisionalitat. Els cupaires també han reclamat al govern que a l'hora de refer la passera es busquin fórmules per evitar que augments sobtats del cabal de l'Onyar com els que s'han viscut recentment. L'Ajuntament ha anunciat una actuació d'«urgència» per tornar a fer utilitzable la passera. Respecte al pont, s'està buscant finançament. Cal un milió i mig d'euros.