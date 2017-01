Girona Donen 3.000 ? al Banc dels Aliments

L'Ajuntament de Girona ha atorgat una subvenció de 3.000 euros a la Fundació Privada Banc dels Aliments de les comarques gironines per tal d'adequar un nou magatzem per poder donar resposta a l'augment dels productes que gestiona l'entitat. El magatzem de què disposen actualment ha quedat petit i no pot encabir les més de 3.000 tones d'aliments que recull la Fundació a hores d'ara. El Banc dels Aliments és una fundació privada de caràcter benèfic social, independent i apolític, que lluita contra la fam i evitar que es llencin els excedents alimentaris.