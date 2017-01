El jutge concedeix dos mesos per salvar el Parc Científic

El Parc Científic i Tecnològic de la UdG té una nova oportunitat, la tercera, per aconseguir salvar la instal.lació amb injecció de diners públics.

El titular del Jutjat Mercantil, Hugo Novales, ha retret als administradors del parc que s'hagin tornat a presentar a la vista sense una proposta d"acord però davant el fet que no hi ha hagut oposició per part dels creditors a prorrogar de nou, el jutge "no vol ser un obstacle" i ha acceptat concedir dos mesos més de marge. Si no hi ha acord el parc anirà a liquidació.

"No hi ha cap prohibició per a posposar de nou, el problema es que és la tercera vegada i dóna la sensació que no s"arriba enlloc" ha manifestat Novales. El jutge considera que el sistemàtic incompliment del parc per aconseguir un acord "dóna sensació de poca seriositat" com si no hi hagués un "compromís real i fiable que l'acord pugui materialitzar-se" i per aquest motiu avisa que "això no es pot mantenir sine die".