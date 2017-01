Reiteren les queixes per les inundacions que causa el cranc americà a les hortes

Veïns dels habitatges propers a les hortes de Santa Eugènia s'han tornat a queixar pels efectes que causen els exemplars de cranc americà que hi ha a la zona. Apunten que els animals fan galeries a tocar de la séquia Monar o dels canals de recs. Això fa que part de l'aigua es desviï del seu curs original i acabi en diferents solars. Al final es generen basses que provoquen que els ànecs hi facin nius i, quan és l'època, un paratge ideal per a la proliferació del mosquit tigre. Lamenten que una zona de passeig pateixi aquesta situació, a la qual hi afegeixen que hi ha molta brutícia. «És una zona molt concurreguda i que està molt abandonada», asseguren. En aquest sentit, també lamenten que molts solars estan plens de males herbes perquè ningú es fa càrrec de la seva neteja.

Des de fa temps, alguns veïns i usuaris de les hortes denuncien que entre les basses, les deixalles acumulades, els excrements de gos i l'augment de temperatures a l'estiu, es provoca el «caldo de cultiu» ideal per als insectes.



Les accions municipals

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha posat de manifest que s'han fet múltiples actuacions a les hortes per anar retirant el cranc americà de la zona, ja que es tracta d'una espècie invasora. De fet, es considera que la presència d'aquest exemplars s'ha reduït en sec. L'any passat es van fer sis grans actuacions i es van treure 2.479 exemplars de cranc americà de menys de vuit centímetres i 224 de més grossos.

Un informe sobre la gestió de la problemàtica associada al cranc americà a les hortes posa de manifest qte «la densitat aparent de crancs adults ha estat sempre menor a l'observada en anys anteriors». «A principis d'estiu del 2016, la densitat global de cranc americà als recs era unes set vegades inferior a l'observada durant la mateixa època del 2014». Es deu a les campanyes de control de retirada d'exemplars i també als talls d'aigua a la séquia per fer-hi reparacions.

Sastre ha posat de manifest que les parcel·les amb males herbes corresponent a propietaris privats i que s'actua com en la resta de solars de la ciutat: es fa un requeriment perquè es netegi. Si no es fa es pot acabar actuant subsidiàriament i carregant els costos als amos. El regidor també ha explicat que estan estudiant modificar el sitema de recollida als punts permesos on els hortolants aboquen restes vetegals per evitar que hi hagi acumulacions massa dies. També ha recordat que s'han posat pilones per restringir l'accés a ccotxes sense permís als vials de les hortes i en espais veïnals privats. Finalment, ha exposat que estan estudiant un nou model de gestió de les hortes municipals.