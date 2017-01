La comunitat educativa critica que no es faci un nou institut a Girona

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE) de Girona ha denunciat «l'incompliment» de la moció aprovada el passat mes de desembre per crear un nou institut a Girona. Segons recorden, el nou edifici havia de donar resposta a la necessitat de creació de nous grups de primer d'ESO, que augmenten a 45 el curs vinent i fins a 48 el curs 2021-2022. Per al a MUCE, la solució proposada pel departament d'Ensenyament i feta pública el passat 15 de desembre –traslladar l'institut Ermessenda a la nau de l'antiga Simon i mentrestant mantenir el del Cartañà tot posant alguns barracons al costat del Bosch de la Pabordia– és «precària i absolutament insuficient».



Desacord amb l'Ajuntament

Segons la presidenta de la FAPAC i membre de la MUCE, Gisela Vicenç, no estan d'acord amb l'opinió de la regidora d'Educació, Isabel Muradàs, que dóna per bona la solució proposada per Ensenyament. En aquest sentit, recorden que encara estan pendents d'una reunió que van sol·licitar amb la regidora i el delegat territorial d'Ensenyament que van demanar després de fer-se pública la notícia de l'ampliació de l'Ermessenda.

Des del MUCE estan treballant en una campanya que inclogui diferents accions per reclamar una millor planificació educativa des d'un marc ampli d'àrea d'influència, i que no només es tingui en compte el nombre de places sinó també l'equitat educativa. Segons indiquen, aquest aspecte ha de permetre disposar del transport i les mesures complementàries de beques i ajuts necessaris per combatre la segregació escolar, objectiu imprescindible segons l'informe del Síndic de Greuges de 2016.