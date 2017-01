Concedeixen l´última pròrroga per salvar el Parc Científic o liquidar-lo

Una altra vegada -i ja en porta tres- el patronat del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha aconseguit un ajornament de la junta de creditors per impedir que el Jutjat Mercantil de Girona n'ordeni la liquidació. La instal·lació arrossega un deute de 42,3 milions i encara que el patronat ha estat buscant fórmules per renegociar-lo i atendre els pagaments el cas és que ahir, com en les anteriors ocasions, va anar a la sala de vistes sense cap acord concret però amb el convenciment, com en les anteriors ocasions, que estava ultimant un pacte definitiu. Fa dos anys que està en concurs de creditors.

El magistrat Hugo Novales va retreure al patronat que s'hagués presentat al jutjat sol·licitant una nova pròrroga però sense aportar-li res concret. «No hi ha cap prohibició per posposar de nou, el problema és que és la tercera vegada i fa la sensació que no s'arriba enlloc», va manifestar abans d'indicar que el sistemàtic incompliment del patronat en la l'aportació d'un conveni de viabilitat «fa sensació de poca seriositat» com si no hi hagués un «compromís real i fiable que l'acord pugui materialitzar-se». No obstant això, va concedir la pròrroga per un parell de mesos perquè els creditors no s'hi van oposar i el jutge «no ha de ser un obstacle».

Un dels lletrats que representa el parc, Josep Pujolràs, va assegurar que existeix una possibilitat real de «reconduir la situació» pels passos realitzats les darreres setmanes per la Diputació de Girona que, en un acord de ple, es va comprometre a adquirir els drets de superfície de les plantes 1, 2 i 3 dels blocs A i B i les plantes 0 i -1 del bloc C de l'edifici Narcís Monturiol, que podrà usar fins al 2080. La corporació pretén fer un únic pagament a través d'un préstec de sis milions d'euros a retornar en 10 anys.

L'advocat creu que podria «tenir una proposta la setmana vinent» i l'administrador concursal considera que si les parts que s'ha compromès a desemborsar diners públics per salvar el Parc Científic «podria existir viabilitat».

A banda de la Diputació, la Generalitat també s'hauria compromès a autoritzar que l'ICRA adquirís el 65,54 per cent de l'edifici H20 pagant 4.905.490 euros, que se sumarien als dos milions d'euros que l'Ajuntament de Girona té pendent aprovar en una sessió plenària, els quals aportarà en 20 anys.

Precisament aquestes aportacions a fons perdut de les tres administracions públiques és l'única fórmula que l'administrador concursal considerava possible per canviar el criteri sobre la necessitat de liquidar el parc, atesa la ruïnosa situació econòmica que presenta, la qual també provoca que l'Estat, principal creditor del deute -27,6 milions-, no s'oposi a la renegociació però reclami plenes garanties i absoluta seguretat jurídica al patronat del Parc Científic.



Insolvència

L'informe de l'administrador concursal considera que tret de l'aportació de diners a fons perdut, no hi ha cap més opció que pugui garantir als creditors recuperar el crèdit, atesa la insolvència de la fundació de la que depén la instal·lació, una insolvència que és estructural.

El rector de la UdG i president del patronat del parc, Sergi Bonet, pretén reunir-se amb el secretari d'Estat d'Hisenda per repassar tota la documentació relativa al conveni que s'està ultimant i analitzar els serrells on l'Estat necessita major concreció. «El meu objectiu és treballar fins a l'últim minut per salvar el parc», va anunciar Bonet, que celebra aquesta nova pròrroga pel marge de maniobra que ofereix, sempre que la Diputació i la Generalitat s'espavilin a tancar l'acord.

Bonet creu que s'arribarà a un acord i remarca que el mateix subdelegat del Govern espanyol a Girona ha assegurat que també tenen aquest objectiu.