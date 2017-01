Firarebaixa obre les portes amb bones expectatives dels expositors

Tret de sortida a quatre dies de Firarebaixa de Girona amb perspectives optimistes entre els venedors. Com la d'en Josep Serra de la botiga de roba Pep Serra de Santa Coloma de Farners, que ha estat a la fira pràcticament des de la primera edició. «L'any passat va anar prou bé i crec que aquest any també hi anirà. Les dates van bé, perquè a les botigues la caixa és petitona i aquí hi passa molta gent i va bé per eliminar estoc. D'aquí a poc començarem a rebre mercaderia de primavera».

També preveu vendre força la Carme Britos, de la botiga de roba infantil Trapelles de Banyoles. De fet, durant les primeres dues hores de Firarebaxa ja ha venut diferents peces. Ha obert l'establiment fa poc i és el primer any que és al certamen gironí. «He decidit venir perquè ja han passat les rebaixes i ha minvat la feina a la botiga i aquí em puc donar a conèixer fora de Banyoles perquè ve molta gent de tot arreu».



Les primeres vendes

Firarebaixa ha arribat a la vint-i-cinquena edició com un esdeveniment més que s'ha consolidat després d'alts i baixos. Ja no hi ha l'eufòria dels anys en què el primer dia abans de l'obertura de portes es generaven cues de desenes de persones a les portes del palau Firal. Ni els expositors ocupen les dues plantes del palau. Estem en l'era de les compres per Internet i els descomptes pràcticament tot l'any a les botigues. Però encara hi ha confiança entre molts botiguers a fer bones caixes a Girona i a tenir contacte amb els clients –enguany hi ha uns setanta expositors– i també entre molts visitants a la fira per trobar allò que busquen. Com la gironina Anna Maria Pato. Té uns dies de festa i ha aprofitat per apropar-se fins a Firarebaixa amb una amiga. No és el primer cop que hi va. Venia sense cap objectiu però acaba fent alguna compra: «No venia amb l'intenció de comprar res concret però he vist unes sabates... Costa molt trobar-ne que m'agradin i aquí ho he aconseguit». És la primera peça d'aquest any, per uns setanta euros.

En canvi, la Concepció Busquets de Banyoles sí que tenia clar que compraria roba per a ella. Ha aprofitat que havia d'anar al metge a Girona per passar-se per Firarebaixa. És una habitual del certamen. «Acostumo a venir cada any i compro coses que necessito». Marxa amb dues bosses amb diferents peces de roba, que li han costat més de cent euros.

Una enquesta feta l'any passat entre els visitants indicava que el 80% havia fet alguna compra i la despesa mitjana va ser de 95 euros.

Firarebaixa inclou aquest any, com a novetat, una shopping night aquesta nit, de les nou a les onze, coincidint amb Girona10. Fira de Girona regalarà 1.000 vals per bescanviar per una degustació cortesia d'Estrella Damm. Aquests vals s'entregaran per ordre i fins a esgotar existències als visitants que facin una compra per un import mínim de 10 euros entre les nou i les onze i entreguin el tiquet al punt d'informació. A canvi del tiquet de compra, se'ls donarà el val degustació per consumir al bar del saló. També hi haurà una sessió musical a càrrec del DJ Robert de Palma.