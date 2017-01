Polèmica amb el cedre de la plaça del Pi

L'estat de l'arbre que hi ha a la plaça del Vi de Salt va comportar un enfrontament entre el grup municipal de CiU i l'equip de govern. El regidor Josep Valentí va preguntar al govern sobre l'estat de l'arbre que hi ha a la plaça. Ho va fer durant el torn de precs i preguntes, en un moment en què l'ambient del ple era distès. La conversa va comença amb rialles però va acabar amb un silenci sec.

La regidora de Medi Ambient, Marta Guillaumes, va explicar que l'exemplar que hi ha a la plaça del pi, malgrat el nom de l'espai públic, és un cedre. Guillaumes, que va recordar que és biologa, va dir que ho recorda sovint perquè quedi clar. Sobre la pregunta de Josep Valentí, va assegurar que un informe detallava que l'arbre estava en bon estat, tot i que li faltaven nutrients. «No està per tallar», va dir. També va apuntar que segurament un dels problemes era la mida petita de l'escocell. En broma va indicar que si algun dia el cedre moria hi podrien plantar un pi, per fer justícia a la plaça. I que podria tenir tres branques, com l'arbre símbol de la unitat dels Països Catalans, situat al Berguedà.

La resposta de Valentí va fugir de les picades d'ullet. «Ja em donarà aquest informe i si algun dia passa alguna cosa, vostè en serà la responsable», en referència a la possibilitat que alguna branca pugui caure sobre algun vianant.