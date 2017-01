Vuit arbres talats pel carril bici de Santa Eugènia

Les obres del carril bici del carrer Santa Eugènia de Girona han provocat la tala de vuit arbres que es trobaven a la vorera. El projecte preveu que s'ampliï una de les voreres del carrer entre la travessia del Carril, a l'altura del viaducte, i la plaça Marquès de Camps. El carril bici passarà per aquesta ampliació. Els treballs van suposar abans-d'ahir que els vuit arbres que hi havia en aquest tram es talessin, suposadament perquè si es mantinguessin entorpirien el pas. El nou carril connecta amb el carrer Nou després de superar la cruïlla del carrer Santa Eugènia amb la carretera Barcelona i la Gran Via de Jaume I. També la plaça Marquès de Camps. Els treballs haurien d'estar finalitzats a finals d'abril.