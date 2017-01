Un collar que ajuda a detectar gossos abandonats guanya el primer torneig territorial First Lego League a Girona

L'equip Wild Wolvinners, format per nou joves, ha estat el guanyador del primer torneig territorial de la First Lego League (FLL), que s'ha celebrat aquest dissabte a l'Escola Politècnica de Girona. Ho han fet gràcies a un collar que ajuda a detectar gossos abandonats a partir de la lectura del xip identificador. El sistema amplifica la informació del xip i la transmet a la policia que pot actuar.

L'objectiu de la proposta és reduir el nombre d'abandonaments d'aquests animals gràcies a la detecció precoç. El jurat ha valorat la innovació i la creativitat tant del projecte científic, com del disseny del robot i dels valors FLL. En aquesta edició hi ha participat 300 joves. Els guanyadors participaran a la final del torneig que es farà a Logronyo el 18 de març.

La First Lego League busca despertar l'interès per les vocacions científiques i tecnològiques dels participants. Per aconseguir-ho, el torneig llança cada any una temàtica a partir de la qual els equips han d'identificar i solucionar un problema real. En aquesta edició, els participants s'han de posar en la pell dels investigadors per resoldre el desafiament «Animal Allies» amb l'objectiu de fer millor la col·laboració entre persones i animals.