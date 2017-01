Girona decideix no traslladar el transformador elèctric de la plaça Montserrat

L'Ajuntament de Girona no traurà, finalment, el transformador elèctric que hi ha a la plaça Montserrat de Sant Narcís tot i que inicialment s'hi havia compromès. El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Joan Alcalà, es va reunir dimecres amb representants veïnals i els va explicar que el cost del possible trasllat és massa elevat com per poder assumir-ho amb diners de les arques municipals. En concret, el representant municipal va detallar que l'operació costaria uns 250.000 euros i que la ciutat té altres necessitats.

Alcalà sí que es va comprometre a integrar l'estructura al seu emplaçament. Els tècnics municipals faran un projecte que podria incloure detalls de pintura i de vegetació i l'ensenyarà als veïns en una altra reunió per pactar com es pot aconseguir adaptar l'edifici a la plaça.



Unes 2.200 firmes

El trasllat d'aquest transformador va ser ser una demanda veïnal a principis de l'any 2014. Els residents de Sant Narcís havien recollit unes 2.200 firmes per reclamar que s'eliminés la infraestructura aprofitant la reurbanització de la zona, al costat de la plaça d'Europa i el passeig d'Olot. Consideraven que l'espai només quedaria realment remodelat si es treia aquesta estructura. L'únic problema que va sorgir era el lloc de trasllat. Un veí va oferir el seu garatge, situat a pocs metres. Finalment, es va decidir recol·locar-lo a l'altra banda del passeig d'Olot, a tocar de les instal·lacions que té Adif al costat de la rampa d'accés a la futura estació d'autobusos.

També s'havia parlat que l'estructura estava catalogada. No obstant, la protecció de l'edifici no impediria el seu possible trasllat. S'hauria pogut donar el cas que la instal·lació elèctrica desaparegués i que, si l'edifici quedés en peu, s'aprofités per a activitats del barri.