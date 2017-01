Girona10 converteix la ciutat en un aparador turístic tot el cap de setmana

Una festa d'inauguració al local d'oci One va servir ahir per encetar un cap de setmana farcit d'activitats lligades a Girona10. Seran dos dies d'activitats que converteixen la ciutat en un aparador turístic. «Ens obrim perquè la gent que vingui ens vegi i repeteixi la visita. Girona10 representa un aparador del turisme, el comerç, el patrimoni, la cultura i l'esport», va dir la tinenta d'alcaldia de promoció Econòmica i Turisme, Glòria Plana. La representant municipal va demanar a sant Narcís, en broma, «una treva» perquè aquests dies no plogui, ja que hi ha molts actes al carrer. Això sí, enmig dels focus que l'il·luminaven va amenaçar de cantar perquè segons va dir, era la seva vocació frustrada. No ho va fer.

La mateixa petició de clemència envers a la climatologia la va realitzar el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras. Tot i això, va remarcar que «Girona, tot i que plogui, és espectacular. Tenim la sort de poder gaudir-la». Ho va explicar enmig d'un acte on hi havia convocat empresaris del sector turístic i representants de diferents activitats que s'organitzen al llarg del cap de setmana. Mentrestant, a Firarebaixa, al vespre van viure la primera «shopping night, amb diferents degustacions i música d'un discjòquei.



Festa al Mercat

L'eix central de Girona10 són les places d'hotel i els àpats a deu euros per persona que ofereixen diferents establiments. Hi ha tanta demanda que cada any s'ha de fer un sorteig. En total s'han atorgat 720 premis (per a dues persones) que ofereixen 23 hotels i 3.321 premis (també per a dues persones) que ofereixen 46 restaurants.

Però Girona10 és molt més que hotels i restaurants. Avui un dels punts neuràlgics estarà situat a l'entorn del Mercat del Lleó. L'associació de comerciants del Mercat ofereix tastets gastronòmics a un preu que està entre un i cinc euros. La festa començarà a les set de la tarda i s'allargarà fins a la mitjanit. Tot plegat amenitzat amb música en un ambient que ja s'ha convertit en un dels grans referents del cap de setmana.

Oques Grasses i Jordi Tonietti

A l'exterior, a més, hi haurà una actuació del grup Oques Grasses, serà a partir de les deu de la nit. Abans, al migdia hi haurà un concert de Jordi Tonietti. A més, un total de tretze locals d'oci nocturn ofereixen dos combinats a deu euros. I els cinemes, dues entrades també per deu euros. També hi ha visites guiades als escenaris de Joc de trons.

I hi haurà mercats en diversos punts de la ciutat. A la plaça de Sant Feliu el mercat de la Lleona, a la Rambla Llibertat hi haurà la fira d'alimentació artesana, a la plaça Independència hi haurà brocanters i antiquaris, al pont de Pedra i a Santa Clara també artesans. Mentrestant, al palau continua el Firarebaixa. Diumenge, hi haurà la segona cursa de carnestoltes, amb sortida i arribada a Fontajau. En total, més de cinquanta activitats.