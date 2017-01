Els Bombers no poden entrar a la plaça Josep Pallach

Els camions de Bombers no podrien entrar a la plaça Josep Pallach en cas que hi hagués una emergència. Les pilones col·locades en el passatge d'accés i els balcons que hi ha precisament en el costat de pas dels vehicles farien impossible que hi accedissin els Bombers. Fins i tot, s'ha fet alguna prova i s'ha constatat que ni un dels camions petits podria passar-hi. Ho ha denunciat el grup municpal d'ERC-MES després de reunir-se amb els veïns de la zona. El regidor republicà Pere Albertí ha alertat que «en cas d'incendi o per qualsevol problemàtica, el cotxe de bombers que porta l'escala al damunt per accedir als pisos superiors no podria passar.» Albertí ha posat de manifest que «si haguessin fet el carril per a vehicles a l'altre costat –on hi ha el carril reservat per als vianants–, no hi hauria aquest problema.

Alguns dels balcons ja tenen impactes d'alguns vehicles de repartiment, més petits que els camions de Bombers, que no van calcular bé i van tocar amb el sostre.

Albertí exposa que tal i com està col·locat el vial dels vehicles és «perillós» per a la mainada. El regidor exposa que quan surten de la plaça cal que creuin el vial per on passen els cotxes. Si els vials s'haguessin col·locat al al revés, segon el representant republicà, s'haurien solucionat diversos problemes: un, que seria més segur; l'altre, que, en cas de pluja, els vianants podrien passar per un carril amb aixopluc; i el tercer, l'esmentat pas de camions de Bombers. Els veïns han fet una altra queixa: els llocs on es recull l'aigua pluvial resulten totalment insuficients.

La plaça Pallach i les obres que s'hi estan duent a terme està envoltada de controvèrsia des de fa mesos. L'Ajuntament de Girona va multar l'empresa que està executant els treballs pels retards en l'execució de 2.055,84 euros. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, un dels primers problemes ja va arribar només de començar els treballs, quan l'aixecament del paviment va coincidir amb un fort episodi de pluges, de manera que l'aigua va entrar a l'aparcament subterrani. A més, va explicar que l'empresa havia tingut problemes de personal i que hi havia hagut fins a tres caps d'obra diferents.

La reforma de la plaça Josep Pallach va ser molt reclamada pels veïns, que s'havien queixat que l'aparcament subterrani patia filtracions d'aigua per culpa del paviment.