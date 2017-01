ERC-MES proposa un programa específic per a majors de 80 anys

ERC-MES de Girona proposa la creació d'un programa +80 per a la gent gran de la ciutat, que aniria destinat específicament a les persones de 80 anys o més amb pocs recursos i que viuen soles. En un acte celebrat dijous amb gent gent, la portaveu republicana, Maria Mercè Roca, va recordar que, gràcies als avenços científics i l'augment de l'esperança de vida, «anem cap a una societat cada vegada més envellida». Per això, va considerar que Girona «ha d'estar preparada per afrontar aquesta realitat i oferir a la gent gran els serveis i atencions que necessiten».

Així, el grup ha proposat la creació del programa Girona + 80, un projecte per donar suport a les persones majors d'aquesta edat, ja que, segons Roca, es tracta d'un «col·lectiu molt vulnerable des d'un punt de vista social». Segons la regidora, l'objectiu del programa seria «detectar i abordar les problemàtiques de soledat i pobresa entre els majors de 80 anys», abocant-hi recursos específics tant humans com materials.

Per la seva banda, el regidor Ricard Calvo va considerar que aquestes accions haurien d'anar «més enllà del serveis que s'ofereixen actualment», i va recordar que, a vegades, els serveis socials no poden detectar alguns perfisl fràgils, de manera que cal fer una tasca específica. A l'acte també hi va assistir la Directora General de Famílies, Roser Galí, que va explicar alguns projectes en els quals està treballant la Generalitat.