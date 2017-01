Un Girona10 pendent de la pluja

Amb la mirada cap al cel i els paraigües a mà. Així passejaven ahir per la ciutat els afortunats amb un dels premis de la sisena edició del Girona10 que s'està celebrant aquest cap de setmana a la capital gironina. Ni l'amenaça de mal temps, ni les gotellades que queien de tant en tant, van espantar els milers de visitants que no van voler deixar escapar l'oportunitat de gaudir d'una nit d'hotel o un àpat per 10 euros, de visites guiades als escenaris de Joc de trons o de concerts gratuïts de grups com Oques Grasses, entre una cinquantena d'activitats més. «El tema del temps no ens ha espantat. Veníem sí o sí», van comentar en Dídac Jimeno i la Laia Griñó, de Cornellà del Llobregat. «És el segon cop que ens toca una nit d'hotel amb el Girona10 i de moment, tenim previst fer una volta pel centre» va detallar la parella des del pont de Pedra.

Uns metres més enllà, l'Encarna Correa consultava un mapa de la ciutat davant l'oficina de turisme. «Hem vingut perquè ens va tocar una nit d'hotel i aprofitarem per passar el cap de setmana i visitar la ciutat», va explicar aquesta barcelonina, tot guaitant el cel encapotat. Els que no van tenir tanta sort amb el temps van ser la Pilar Santacreu i l'Adrià Ariste, que van arribar divendres des de Lleida amb el TAV. «No vam poder veure gaire res perquè va ploure molt, però a la nit vam anar a la visita tematitzada de la Catedral i va ser molt maco», va ressaltar aquesta parella lleidatana els quals ahir van aprofitar la treva de la pluja per visitar l'església de Sant Feliu o la muralla.

Altres visitants, però, desconeixien l'existència d'aquesta iniciativa, com en Sergi C. i la seva família, de Sabadell. «Ens n'hem assabentat ara mateix i volíem aprofitar per fer algunes de les activitats programades, però no coneixem la ciutat i no sabem on les fan», va comentar aquest sabadellenc, qui va afegir que el pròxim any provaran sort en el sorteig.

L'efecte Girona10 no es deixava notar només als carrers, més plens que un dissabte d'hivern habitual, sinó també en botigues o bars, molts dels quals ofereixen descomptes d'un 10% amb motiu de l'esdeveniment. «Sí que ha vingut més gent que un dissabte normal, i més tenint en compte el tema de la pluja», va puntualitzar Mariona Minguillon, de la botiga Xtravanganza. També al bar-restaurant Porcus van notar «més afluència de gent» del que és habitual.

Una jornada «bona»

Per la seva part, la regidora de turisme de l'Ajuntament de Girona, Glòria Plana, va valorar la jornada d'ahir com a «bona» i va destacar l'èxit d'activitats com el concert de Jordi Tonietti, a la plaça Salvador Espriu o del mercat de gastronomia i artesania de plaça Catalunya. «El temps ens està respectant, però ja he demanat de nou a Sant Narcís que allargui la treva tot el cap de setmana», va bromejar Plana.

Els que sí que van notar els efectes de la pluja de divendres van ser els hotelers. «Ens ha fet una mica de mal, perquè vam patir cancel-lacions i no vam tenir les xifres que esperàvem», va destacar el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, qui va afegir que la nit passada s'esperava una ocupació per sobre del 90%.

Les activitats seguiran avui amb la cursa de Carnestoltes o la masterclass de zumba, entre altres.