El Projecte Vora pren volada

Unir els barris amb el centre de la ciutat a través de camins i corriols, amb l'objectiu de cohesionar-los i convidar els gironins a descobrir les seves rodalies. Aquesta és la filosofia del Projecte Vora, una anella verda que estan desenvolupant l'Ajuntament de Girona i el despatx d'arquitectura Martí Franch amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns. La prestigiosa revista Landscape Architecture Magazine, editada per l'Associació Americana d'Arquitectes Paisatgístics, se n'ha fet ressò en el seu número de gener, després que el periodista americà Tim Waterman visités l'any passat Girona per conèixer el projecte de primera mà. Segons ha explicat el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, el projecte fins ara s'ha desenvolupat en una fase pilot, però en vist de l'èxit i el reconeixement obtingut, a partir d'ara s'elaborarà un pla per poder ampliar-lo a tota la ciutat.

Tal com explica Waterman en el seu article, l'objectiu de la iniciativa és «revelar la bellesa del paisatge sencer de Girona, tot obrint visions estratègiques, oferint accés als rius, arreglant camins i restaurant diversos indrets». Així doncs, la idea principal no és obrir nous corriols o passos, sinó anar arranjant els actuals i fer-los més agradables, tot posant en valor els seus trets més característics. D'aquesta manera, tal i com explica l'article, es vol encoratjar la ciutadania «a valorar més els afores de la ciutat i crear una nova relació entre la ciutat i les seves rodalies». Segons el seu autor, «a Girona, la genialiat del lloc i el temps conspiren per convertir la ciutat en un treball d'art paisatgístic durant molt de temps».

El projecte va començar com a prova pilot als barris de Torre Gironella i Sant Daniel, i va continuar a les Ribes del Ter, cap a Fontajau i el Trueta. Segons explica Sastre, es treballa des d'una òptica ambiental però també social, ja que la voluntat és posar en valor aquests espais i cohesionar els barris. «Volem que les vores de la ciutat no siguin frontera, sinó espais d'obertura i connexió», assenyala Sastre. D'aquí ve, de fet, el nom de Projecte Vora, que vol convidar els gironins a passejar per aquests corriols de les rodalies i atraure'ls cap a unes zones verdes verdes que fins ara no han estat especialment transitades.



Treball sobre el terreny

Per fer-ho, l'arquitecte Martí Franch ha treballat sobre el terreny amb les brigades municipals, per tal de conèixer i entendre la topografia i la hidrografia de cada zona. A partir d'aquí, i veient que la prova pilot ha estat ben rebuda, l'Ajuntament elaborarà un pla per tal de poder extendre aquest projecte a tota la ciutat, amb la voluntat de crear una «anella verda» que l'envolti i alhora connecti els diferents barris. El seu cost no ha de ser especialment elevat, ja que es tracta de mantenir i millorar espais que ja existeixen.

La iniciativa compta amb el suport de la Federació d'Associacions de Veïns de Girona, que va posar sobre la taula la necessitat de desenvolupar un projecte d'aquestes característiques.