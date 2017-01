Prop de 300 joves mostren el seu talent a la First Lego League a Girona

L´Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona (UdG) va acollir ahir el torneig territorial First Lego League. En total, uns 300 infants i joves hauran format part de l´edició d´enguany, enfocada a despertar l´interès per les vocacions científiques i tecnològiques.

L´equip Wild Wolvineers va guanyar l´edició del matí, mentre que Coolest Wolvineers va ser el vencedor de la tarda. Ambdós participaran a la Gran Final de First Lego League Espanya, que tindrà lloc el 18 de març a Logronyo. Els equips guanyadors de la Gran Final representaran Espanya als tornejos internacionals que tindran lloc a diferents ciutats del món.

L´equip Wild Wolvineers del FEDAC Sant Narcís de Girona es va endur al migdia el Premi Fundació Scientia al guanyador del primer torneig territorial de la First LEGO League (FLL). En total, es van repartir nou premis entre els 18 equips que van participar en el desafiament «Animal Allies» amb propostes per fer un món millor a partir de la col·laboració entre animals i persones, partint de l´argument que després de moltes campanyes de conscienciació, els abandonaments de gossos segueixen sent una realitat. L´any passat es van abandonar 100.000 gossos només a Espanya.

L´equip guanyador va proposar crear un collar que llegeixi la informació del xip, l´amplifiqui i l´enviï a una aplicació de la policia. Aquesta podrà saber ràpidament quins dels gossos del voltant porten xip o no i aconseguir incrementar la quantitat de gossos amb xip i disminuir la taxa d´abandonament.

Els altres premis que va repartir el jurat al matí són els següents: premi a l´entrenador per a RoboKids; premi LEGO Education Robotix a les joves promeses per a RoboTechno; premi Fundació Princesa de Girona a l´emprenedoria per a RoboNets; premi al comportament del robot per a M9 Lego Team; premi al disseny del robo per a Garbinator; premi al projecte científic per a M9 Lego Team; Global Innovation Award per a TSM Gosu; premi als valors First LEGO League per a Robotiks.

Pel que fa a la tarda, l´equip Coolest Wolvineers de FEDAC Sant Narcís de Girona es va endur el Premi Fundació Scientia al guanyador del segon torneig territorial de la First Lego League (FLL) que va tenir lloc a l´Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona.

El grup va plantejar un disseny intel·ligent de gossera que n´optimitza la gestió i millora la qualitat de vida dels animals que hi viuen.

Els altres guardons vespertins van anar per a: Roboterri com a millor entrenador; premi Lego Education Robotix a les joves promeses per a Estranys All Stars; premi Fundació Princesa de Girona a l´emprenadoria per a The Tuna Team; premi al comportament del robot per a Pet Squad; premi al disseny del robot per a Arobot; premi al projecte científic per a Robotic Brains; i nominació als Global Innovation Award per a Robotikus.