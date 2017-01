Firarebaixa continua perdent visitants

Firarebaixa va tancar diumenge les portes amb un balanç de 13.307 visitants, una xifra molt allunyada dels més de 22.000 registrats l'any 2014. En canvi, en aquesta 25a edició, molt marcada per la pluja i la fred, la despesa mitjana ha estat de 128 euros, superior als 95 euros de mitjana del 2016.

En els darrers anys, Firarebaixa s'ha fet coicindint amb Girona 10 per atraure un major volum de públic, però en aquests moments s'estan replantejant recuperar les dates de passades edicions i tornar a treballar la fira al primer cap de setmana de febrer. Per això s'ha creat una comissió entre diversos comerciants per posar en comú noves propostes de cara a futures edicions, com la possibilitat de compartir expositors entre diversos negocis petits o plantejar un altre model de descomptes arran de la nova llei de rebaixes que canviarà el panorama de dates actual.

Tot i això, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, n'ha fet una valoració molt positiva, ja que, segons indica, "fent el recompte de negoci total generat, hem comprovat que amb menys gent, més negoci. Per tant, tot i rebre menys visites, aquestes han estat de més qualitat perquè el públic ha comprat més que l´any passat". En aquest sentit, assenyala que el nombre d'expositors que els ha fet saber la seva voluntat de tornar al certamen ha augmentat.