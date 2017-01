30 de març: Última oportunitat per salvar el Parc Científic i Tecnològic de la UdG

El Jutjat mercantil de Girona ja ha posat data per a la nova junta de creditors que ha de determinar el futur del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG). La vista serà el 30 de març a les deu del matí. El magistrat del Jutjat mercantil, Hugo Novales, ja ha advertit les parts que aquesta serà l'última oportunitat per poder formalitzar un conveni entre el parc i l'Estat per a la devolució del deute. El passat 26 de gener, el magistrat va accedir a concedir una tercera pròrroga. Tanmateix, no es va estar de renyar els responsables del parc per ser "poc seriosos" i anar un cop més al jutjat a demanar més temps. L'advocat del complex va demanar dos mesos per poder "formalitzar" un acord amb el Ministeri d'Hisenda. El magistrat ha respectat la petició i ha fixat la nova junta de creditors per al 30 de març.

El 30 de març serà la darrera oportunitat per treure el Parc Científic i Tecnològic del concurs de creditors. El Jutjat mercantil ha fixat ja la data per la junta de creditors. Si res no canvia, aquell dia la junta sí que s'haurà de celebrar i les parts hauran d'arribar davant del tribunal amb un acord ben lligat.

Des del passat mes de setembre, la vista s'ha suspès en tres ocasions a petició expressa del parc per tenir més temps per negociar amb l'Estat, a qui deu 27,6 milions. En totes les ocasions, l'advocada de l'Estat no s'ha oposat a la petició i això ha facilitat que el magistrat s'avingués a concedir una pròrroga.

Ara bé, en la darrera junta de creditors –que estava fixada pel 26 de gener- el magistrat Hugo Novales no es va estar de renyar els responsables del complex. Segons va dir, considerava "poc seriós" com estaven portant la negociació i assegurava que en aquests mesos no havia canviat res. "Les promeses que se m'han fet s'han incomplert sistemàticament, això no és seriós i estem com el primer dia, sense cap compromís real", va declarar Novales.

El rector de la UdG i president del patronat del parc, Sergi Bonet, va assegurar que treballarien "fins al darrer minut" per poder salvar el parc i demanar a les administracions que "es posessin les piles". Segons defensa, aquests dos mesos han de servir per formalitzar els acords de la Diputació i la Generalitat, que aportaran 6 milions d'euros i 5 milions respectivament per comprar part dels edificis Narcís Monturiol i ICRA. També va avançar que demanarien una nova reunió amb el secretari d'Estat d'Hisenda, José Enrique Fernández, per tractar aquests aspectes formals i saber exactament com han de concretar l'acord. L'objectiu és arribar al 30 de març amb un conveni ja tancat i poder passar pàgina després de més de dos anys d'incerteses.

El parc està en concurs des del gener de 2015 i arrossega un deute global de 42,3 milions, dels quals 27,6 milions són amb l'Estat. Actualment, hi treballen unes 1.300 persones i hi ha un centenar d'empreses.

