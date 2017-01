Detenen un maltractador que va fugir saltant al riu

Els agents dels Mossos d´Esquadra van baixar al riu per impedir la fugida.

Els transeünts que ahir al migdia passejaven per la rambla de la Llibertat de Girona van ser testimonis d'un episodi de violència domèstica amb fugida, persecució i detenció inclosa. Un home va ser denunciat per increpar i amenaçar la seva parella i tractar d'escapar-se dels Mossos d'Esquadra saltant al riu.

L'exparella de l'individu va avisar els Mossos d'Esquadra a quarts de tres de la tarda perquè l'home s'havia presentat a l'establiment on ella treballava i es va posar a insultar-la i amenaçar-la allà al davant.

Quan va advertir la presència de la policia, el presumpte maltractador va fugir corrents i per no ser atrapat va saltar a l'aigua des del pont de Sant Fèlix, cosa que va obligar els Mossos d'Esquadra a fer el mateix.

Fins a tres patrulles es van repartir la zona per bloquejar-li la fugida i alguns dels policies van acabar baixant al riu també per poder detenir-lo. L'home va acabar arrestat a l'alçada de Pedret i d'allà va ser traslladat a comissaria. Al tancament d'aquesta edició encara havia de passar a disposició judicial.

La persecució va generar expectació entre diversos vianants que es van col·locar als ponts del riu per observar com es practicava la detenció. Segons les primeres informacions, no consta que l'home tingués ordre d'allunyament.