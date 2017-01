Firarebaixa perd visitants i es planteja tornar al febrer

Firarebaixa va acabar diumenge amb un balanç de 13.307 visitants. Es tracta d'una xifra bastant inferior als 19.000 rebuts l'any passat i molt lluny dels 22.000 que es van rebre el 2014. Tot i això, en aquesta 25a edició, molt marcada per la pluja i la fred, la despesa mitjana dels visitants ha estat de 128 euros, 33 més que l'any passat, quan la xifra es va situar en 95. Així doncs, la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha fet un balanç positiu del certamen: «Fent el recompte del negoci total generat, hem comprovat que, amb menys gent, més negoci. Per tant, tot i rebre menys visites, aquestes han estat de més qualitat perquè el públic ha comprat més que l'any passat», assenyala.

Tot i això, la fira es planteja alguns canvis de cara a properes edicions. Malgrat que darrerament s'ha fet coincidir Firarebaixa amb Girona10, els botiguers s'estan replantejant recuperar les dates de passes edicions i traslladar la fira un altre cop al primer cap de setmana de febrer. Per això, es crearà una comissió entre diversos comerciants per posar en comú noves propostes de cara a futures edicions, com la possibilitat de compartir expositors entre diversos negocis petits o plantejar un altre model de descomptes arran de la nova llei de rebaixes que canviarà el panorama de dates actual.

Enguany, a més, Firarebaixa ha celebrat la seva primera shopping night, durant la qual va haver-hi música i es van regalar vals per a tapes i consumicions.