Girona 10 deixa una ocupació hotelera del 90%

Girona 10 ha comportat una ocupació hotelera del 90% malgrat la pluja registrada divendres i dissabte. Els restaurants adherits a la campanya van servir uns 10.000 menús a 10 euros, i també es va aconseguir una bona resposta del públic en les visites guiades, els espectacles de carrer, les jornades de portes obertes als museus i la venda d'entrades a 10 euros per a espectacles de l'Auditori i el Teatre Municipal.

El president de l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona, Josep Carreras, ha assegurat que el sector turístic està satisfet amb els resultats malgrat les males previsions meteorològiques. "L'ocupació de divendres passat va ser notablement superior a la de qualsevol altre cap de setmana de gener i això fa que els resultats de la promoció siguin clarament perceptibles", assenyala.

Per la seva banda, la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, assegura que els bons resultats demostren que Girona 10 "genera un gran interès entre el públic visitant atret per la ciutat i per tot el que ofereix el cap de setmana". D'aquesta manera, indica, es potencia "l'efecte desestacionalitzador".