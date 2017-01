L'Ajuntament posarà roques als costats de la passera del sector Est

L'Ajuntament de Girona ja ha decidit com pot reparar d'urgència el passallís del sector Girona Est que la força de l'aigua del riu Onyar va inutilitzar. La solució que ha trobat el consistori, després d'estudiar-ho amb els serveis tècnics municipals i amb els responsables de l'empresa que van col·locar la passera, és col·locar roques de grans dimensions als dos costats de la infraestructura, a l'estil d'una escullera.

El riu es va endur la terra dels dos costats de la passera. Això va fer que tot i que l'estructura quedés intacta no s'hi pugui accedir quan hi ha molta aigua al riu. La passera ha quedat al mig. Amb la col·locació de les pedres es preveu que l'accés quedi resolt. Si l'Onyar baixa amb molta aigua, aquesta hauria de passar entre les pedres i per sobre.

Les diferents associacions de veïns del sector ja han estat informades d'aquesta mesura mitjançant el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà. De fet, el representant municipal ja va afirmar que actuaria d'urgència per reparar la infraestructura que connecta Girona Est (Mas Ramada, Vila-roja, Font de la Pólvora i Grup Sant Daniel) amb la Creueta i el Parc Científic de la UdG. La connexió entre els dos costats de riu està situada al costat del tanatori.

La passera va quedar inutilitzada per les pluges de principis de la setmana passada. L'estructura es va mantenir però va cedir la terra i els arbres del seu voltant. L'aigua, en no poder superar la passera, que va actuar de mur, va buscar com seguir el seu curs i ho va aconseguir arrencant la terra dels dos costats per obrir-se pas. Aquesta passera s'ha anat construint i enderrocant des dels anys setanta. Als anys noranta es va començar a fer més consolidada, però també cedia. Finalment, l'octubre de l'any passat, l'Ajuntament hi va destinar 44.700 euros per fer-hi una estructura que havia de durar fins que es construeixi un pont, a la mateixa zona. Està previst que faci uns 150 metres de llargada i se n'ha de trobar finançament. Es calcula que el cost serà d'un milió i mig d'euros. Mentrestant, s'haurà d'anar mantenint la passera per garantir la connexió entre els dos costats de riu.