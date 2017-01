Salt acollirà el 24 i 25 de març una nova fira sobre el sector del Food Truck

L'Ajuntament de Salt ha organitzat pels propers 24 i 25 de març la primera fira Food Truck Market &Co, amb l'objectiu de convertir-se en un esdeveniment transversal dins d'aquest sector gastronòmic.

L'objectiu del consistori és doble. Per una banda, vol oferir un espai obert al públic on els Food Trucks ja existents puguin exposar els seus vehicles i oferir els seus productes i especialitats al públic en general, per tal que puguin passar una estona de lleure en un entorn obert i festiu. També es vol aprofitar la concentració per posar l'oferta a l'abast dels diferents programadors amb l'objectiu de poder ser contractats per assistir a qualsevol tipus d'esdeveniment públic o privat.

D'altra banda, també oferiran un espai per a qui vulgui emprendr el seu propi negoci de Food Truck, tot donant cabuda a les indústries i empreses de serveis del sector: carrossers, tallers mecànics, equipament d'hostaleria i dissenyadors d'interiors, entre altres. L'objectiu és oferir orientació a les persones que estiguin interessades en aquesta via de negoci, oferint xerrades enfocades a l'assessorament legal, sanitari, comercial i el que faci falta.



Un espai de referència

L'Ajuntament confia que aquesta nova fira, amb el Food Truck com a fil conductor, es consolidi amb el temps com un esdeveniment de referència a Catalunya. Les inscripcions per a Food Trucks i expositors s'obriran a partir de la primera setmana de febrer.