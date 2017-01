El veí de Taialà Andrés Gallardo celebra 100 anys

El gironí Andrés Gallardo va fer diumenge 100 anys i ho va celebrar acompanyat de la seva família al seu domicili del barri de Taialà. El tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, el va visitar a casa seva, el va felicitar en nom del consistori i de la ciutat i li va lliurar com a obsequis un llibre i una carta signada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.