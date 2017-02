Amenacen amb una navalla un home i li roben el mòbil

Van amenaçar amb una navalla un home i després van fugir amb el botí: un mòbil blanc de la marca Huawei. Els fets van produir-se dilluns cap a dos quarts de cinc de la tarda al barri de Sant Narcís, i els Mossos van poder arrestar un dels presumptes lladres. No descarten més detencions.

Els Mossos van rebre l'avís que un home havia patit un robatori amb intimidació per part de tres joves a l'avinguda Hispanitat. Fins al lloc s'hi va adreçar una patrulla i va trobar la víctima, que els va dir que els joves havien marxat corrent i li havien robat el mòbil.

Els agents van acompanyar la víctima per tal que pogués fer la denúncia i de camí a la comissaria, al parc del Migdia, l'home va reconèixer els lladres. Hi havia tres nois asseguts en un mur de pedra que coincidien amb la descripció dels autors. La patrulla va aturar-se per identificar-los i van sortir corrents. Els agents van atrapar un dels nois i li van trobar el telèfon robat. Van detenir el menor per un delicte de robatori amb violència i intimidació i l'home va recuperar el telèfon. El menor va ser lliurat als seus tutors i serà citat per la Fiscalia de Menors.