La CUP prepara al·legacions per millorar el servei funerari

La CUP-Crida per Girona ha iniciat una campanya d'al·legacions ciutadanes a la nova ordenança de serveis funeraris. La formació proposa que tant la població com les entitats gironines presentin esmenes al text amb l'objectiu d'aconseguir noves millores. Entre els canvis proposats hi ha que l'Ajuntament prestarà els serveis i es dotarà d'un tanatori públic.