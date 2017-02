Girona enviarà a l'Estat l'informe dels incompliments perpetrats per Adif

L'Ajuntament de Girona presentarà a l'Estat l'informe que està elaborant sobre els incompliments d'Adif i el Ministeri de Foment durant els vuit anys d'obres del TAV abans d'obrir la via judicial. Això serà passat l'estiu, ha explicat l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja que s'esperarà que finalitzin les obres de reposició del parc central. Aquest és un dels acords a què han arribat durant la reunió amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, al consistori. Aquest últim li ha expressat la voluntat de "recomposar" les bones relacions entre les dues administracions i també ha expressat el compromís de seguir treballant en un acord que garanteixi la continuïtat del Parc Científic i Tecnològic de la UdG en els dos mesos de pròrroga que el magistrat va concedir a les parts.

La trobada institucional era la primera que Millo mantenia amb l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, des que va ser nomenat delegat del govern espanyol a Catalunya i ha durat una mitja hora. Posteriorment, l'alcaldessa ha explicat que ha acceptat exposar l'informe dels incompliments d'Adif i el Ministeri de Foment tal com li ha demanat el mateix delegat i que ho veia "molt assenyat" per intentar arribar a un acord abans de portar-ho a la justícia. Aquesta via, però, no la descarten si la reunió no dona els resultats esperats. El setembre passat l'ajuntament va anunciar la redacció de l'informe perquè entenien que l'Estat havia de compensar la ciutat pels danys econòmics i morals en els vuit anys d'obres.

Entre els temes que s'han parlat també hi havia el futur incert del Parc Científic i Tecnològic de la UdG, en concurs de creditors i amb un deute global de 42,3 MEUR, dels quals 27,6 MEUR són de l'Estat. Madrenas ha explicat que Millo s'ha mostrat receptiu i que confia que treballarà perquè s'arribi a un acord en els dos mesos de pròrroga que el magistrat ha donat a les parts. Per la seva banda, el delegat del govern espanyol s'ha compromès a seguir-hi treballant i que està en converses amb la vicepresidenta i amb el Ministeri d'Hisenda per trobar una solució que, ja ha dit que serà "complexa", atès que passa perquè l'Estat faci un "esforç econòmic molt important" i encara no s'ha determinat encara quina serà la fórmula. Millo ha subratllat, però, que Madrid està decidit a "no deixar caure" el parc perquè pugui continuar en la seva tasca en un futur.

Un altre tema que s'han emplaçat a seguir parlant és la possible compra per part de l'Ajuntament de l'edifici de les antigues Casernes militars, just davant de la biblioteca Carles Rahola, a través de la fórmula d'una permuta amb algun altre espai que els pogués interessar. Per l'alcaldessa, aquest edifici és molt cèntric i podria ser "la seu de diferents equipaments" tot i que no ha volgut donar-ne més detalls.

Madrenas demana "fets" davant l'oferta de millora de relacions

Durant la reunió, Millo li ha manifestat la voluntat de "recomposar" les bones relacions entre les dues administracions i s'ha compromès a tenir un contacte permanent per resoldre els temes que afecten la ciutat i que són competència de l'Estat. Madrenas, per la seva banda, li ha agraït el gest però li ha demanat que li demostri amb "fets". Concretament, li ha demanat que proposi a l'Estat la retirada de tots els procediments judicials oberts pel 9-N i del recurs contra la sentència que emparava el pagament de les quotes de l'AMI per part dels ajuntaments.

Una petició que Millo ha respost allà mateix i davant dels mitjans tot dient que la seva feina no és "revisar el passat ni les causes obertes" i que els processos judicials han de seguir el seu curs i els governs no hi han d'interferir. "L'alcaldessa pot comptar amb mi pels problemes que afectin als ciutadans però no per incomplir les lleis", ha afegit.

La consulta de Viladamat "no té cap legalitat"

Referent a la consulta que Viladamat (Alt Empordà) va fer diumenge passat en què el 92% dels votants van expressar el desig de no penjar la bandera espanyola, Millo ha estat molt clar. Ha dit que la consulta "no té cap validesa jurídica" i que quan hi hagi sentència en el contenciós que hi ha obert contra l'equip de govern per incomplir la llei de banderes, l'Ajuntament "haurà de complir-la perquè ningú està per sobre de la llei".