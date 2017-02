Sarrià reclama l´IBI de l´autopista, que li reportaria uns 90.000 euros a l´any

L'Ajuntament de Sarrià de Ter demanarà al Govern espanyol que faci les accions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de l'IBI a l'empresa concessionària de l'autopista AP-7. El consistori calcula que cada any cobraria uns 90.000 euros per aquest concepte. Fins ara, l'Ajuntament de Sarrià de Ter, només rep, anualment, uns 4.000 euros per aquest impost. això es deu al fet que els consistoris només cobraven un 5% del total, ja que les concessionàries gaudien d'una bonificació fiscal que s'enfilava fins al 95%. Aquest benefici però, va acabar el 31 d'agost de l'any passat.

La petició al Govern de l'Estat es va aprovar en la sessió plenària d'ahir a la nit. En concret, es va acordar donar per acabat el benefici fisical de què gaudeixen les autopistes encarregant als serveis de gestió tributària responsables del padró de l'IBI que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de l'IBI a l'empresa concessionària.



Cap renovació ni pròrroga

Segons ha explicat el regidor de Territori i Serveis Públics, Narcís Fajula (ERC), aquest bonificació fiscal que beneficiava les concessionàries, que va finalitzar l'agost de l'any passat, no s'ha renovat ni prorrogat. Per aquest motiu, considera que el cobrament ha de ser ja del 100% i no del 5%. Fajula indica que volen reclamar els diners que percentualment pertocarien a l'Ajuntament dels darrers mesos de l'any passat, de setembre a desembre, i ja el 100% d'aquest any 2017. «Ens anirien molt bé aquests diners per quadrar el pressupost municipal i per poder invertir i fer actuacions per a la ciutadania de Sarrià de Ter», va exposar Fajula.

De fet, el text de la moció presentada pels republicans també demana al Govern de l'Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge». A més a més, preveu «exigir a les empreses concessionàries i al Govern central que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries». En cap cas doncs, volen cap increment en les tarifes per fer servir l'autopista ni que s'allargargui la concessió.

L'acord municipal sorgit del ple també exigeix «que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent».