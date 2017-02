Els Bombers demanen millorar l'accés a la plaça Josep Pallach

El cap de la regió d'Emergències de Girona, Enric Cano, ha demanat a l'Ajuntament que si és possible, hi hagi millores perquè els camions de Bombers puguin accedir a la plaça Josep Pallach de Girona per intervenir-hi si hi ha algun foc en algun pis. Els Bombers han fet diferents proves les darreres setmanes i s'ha constatat que els més grans, que tenen una escala, no passarien per les pilones i els balcons baixos. No obstant, Cano ha deixat clar que no hi ha cap incompliment en la normativa i que les obres que s'han fet compleixen el codi tècnic. En aquest sentit, ha afirmat que en un hipotètic foc, els bombers arribarien a qualsevol pis des del carrer principal. Tot i això, ha dit que sempre és recomanable tenir quants més punts d'accés millor.

La plaça és un pati interior que s'ha reurbanitzat recentment, juntament amb el carrer que li dóna accés. Els veïns i el grup municipal d'ERC-MES van alertar del perill pel fet que els camions no passarien pel vial en cas de ser necessari.



L'Ajuntament estudia fer canvis

El tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Joan Alcalà, ha exposat que aquest tema ja fa dues setmanes que s'està tractant i ha indicat que s'estan estudiant mesures per si és possible aplicar canvis per facilitar el pas dels Bombers. Entre les opcions hi ha fer passar els vehicles per l'altre costat del carrer d'entrada a la plaça. Alcalà però, ha explicat que el vial d'entrada està dividit en dos (un per a vehicles que és on hi ha els balcons baixos i un per a vianants) i que el costat per als vianants es va escollir perquè a sota hi passen canonades de diferents serveis i fer-hi passar vehicle podria malmetre-les. A banda, s'haurà d'estudiar si el forjat de la plaça, que a sota té un aparcament, suportaria el pas d'un camió de Bombers en acció. Un altra opció seria treure les pilones o deixar-ne només una, que podria ser extreta pels Bombers si calgués.