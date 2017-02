Creu Roja acull els 12 primers refugiats a Girona i Salt

Aquesta mateixa setmana, la Creu Roja a Catalunya ha iniciat la campanya "Obre els ulls" per sensibilitzar i demanar suport social per facilitar la integració de les persones refugiades.

La Creu Roja rebrà per primera vegada persones refugiades a Girona durant aquesta setmana, després de presentar el seu programa d´acollida a la ciutat el passat 13 de gener. Les persones refugiades que acaben d´arribar a la ciutat i atendrà la Creu Roja són, fins al moment, 12 homes de procedències diverses (Síria, Gàmbia, Veneçuela, Ucraïna, Mali i Costa d´Ivori). Han arribat a l´Estat espanyol tant per via marítima com aèria i seran acollits als pisos que la Creu Roja gestiona als municipis de Girona i Salt.

En aquests moments, la Creu Roja a Girona disposa de 12 places d´acollida obertes, que és previst ampliar a 20 pròximament, a l´espera que arribin més persones refugiades. Arreu de Catalunya, l´entitat compta amb 156 places d'acollida, que té previst ampliar a més de 300 durant el 2017.

En el cas de Girona, la Creu Roja se centrarà, en les properes setmanes, en acompanyar les persones refugiades per tal de realitzar els tràmits d´empadronament, tramitació de targeta sanitària i inici de l´aprenentatge de l´idioma.

Les places s'ubicaran inicialment en diferents pisos repartits entre Girona i Salt. No es coneix encara la nacionalitat ni el perfil de les persones que arribaran, però, en el conjunt de l'Estat, la Creu Roja està atenent majoritàriament famílies provinents d'Ucraïna, Síria i l´Afganistan, Pakistan i diversos països de l´Amèrica Llatina, entre d´altres procedències.

Per garantir l'acollida i la integració de la població refugiada a Catalunya, la Creu Roja es coordina amb diferents administracions públiques. La Generalitat de Catalunya coordina el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, des d'on es canalitzen tots els recursos disponibles per a aquest col·lectiu. L´acollida a Girona es fa amb la col·laboració de l´Ajuntament de Girona, que ha cedit espais per l´equip tècnic.

La Creu Roja està en contacte amb la Secretaria General d´Immigració i Emigració del Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social, organisme competent dins de l´ordenament jurídic i administratiu estatal del programa d´acollida i integració.

Els programes d´acollida temporal per a sol·licitants d´asil Les persones que entren en el programa estatal d'acollida temporal per a sol·licitants d'asil, com per exemple les persones que arribaran a la demarcació, tenen dret a una acollida residencial per un període de 6 mesos inicials amb possibilitat de pròrroga d'un màxim de tres mesos.