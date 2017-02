Detingut "in fraganti" un home que volia robar amb una màscara i un ganivet

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de l'Àrea Bàsica Policial del Gironès – Pla de l'Estany van detenir el dia 1 de febrer, un jove, de 23 anys, de nacionalitat dominicana i veí de Salt, com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.



Els fets van passar el mateix dia 1 de febrer, cap a les set del matí, al barri de Sant Narcís de Girona, on un noi menor d'edat estava caminant per anar a buscar l'autobús.



El noi es va adonar que un jove el seguia i, en un moment donat, va veure com es posava una màscara a la cara i s'abraonava sobre ell. El menor va arrencar a córrer i, en girar per un carrer va trobar una patrulla dels mossos que estava fent tasques de prevenció de robatoris.



El menor va explicar el que li acabava de passar i els policies ràpidament van iniciar una recerca del presumpte autor.



Una patrulla de paisà va localitzar un home a dins d'un bar del carrer Orient que en podria ser l'autor. Els mossos van veure que sortia dels serveis amb una màscara al cap de les mateixes característiques que la utilitzada en el fet anterior.



Els agents van identificar aquesta persona i dins dels serveis van trobar un ganivet de grans dimensions amagat dins uns guants.



Després de fer diverses comprovacions, l'home va acabar detingut com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en grau de temptativa.



El detingut, amb nombrosos antecedents per fets similars, va passar el dia 2 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat amb càrrecs.